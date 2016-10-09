Almanya Çekleri rahat geçti: 3-0

2018 Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemeleri C grubu maçında Almanya Çek Cumhuriyeti'ni Hamburg'da konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen Almanya sahadan 3-0 galip ayrılarak grupta puanını 6'ya yükseltti.

51 bin 229 kişinin izlediği maçta Alman millilerin gollerini 13'üncü dakikada Thomas Müller, 49'uncu dakikada Toni Kroos ve 65'inci dakikada yine Thomas Müller kaydetti. Günün başarılı isimlerinden Mesut Özil Çek Cumhuriyeti karşısında 90 dakika görev yaparken 76'ncı dakikada oyuna dahil olan İlkay Gündoğan yaklaşık bir yıllık bir aradan sonra yeniden milli takım formasını giydi.

İlk yarıda etkili futbol ancak tek gol vardı

İlk yarı beklediği gibi Alman milli takımının üstünlüğüyle geçildi. Almanya oyunu istediği gibi yönlendirirken Çek Cumhuriyeti rakip yarı alana nadir geçebildi. 'Panzerler' ilk ciddi atağında gole ulaştı. 13'üncü dakikada Mesut Özil'in penaltı noktası yakınındaki Thomas Müller'e çıkardığı pası ağlara yollayan Müller, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu 80'inci milli maçında 35'inci golünü kaydetti. Almanlar gol sonrası farkı artırma çabalarını sürdürdü. 23'üncü dakikada Julian Draxler'in ceza alanının solundan yaptığı plase az farkla auta çıktı. Dakikalar 25'i gösterdinde Thomas Müller yine sert bir şutla kaleyi yokladı, bu kez kaleci Tomas Vaclik'i geçemedi. 31'inci dakikada Almanya bir önemli fırsatı daha değerlendiremedi. Mesut Özil ile girdiği duvar pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Götze'nin aşırtma denemesi az farkla dışarı çıktı. 38'inci dakikada Julian Draxler, Mario Götze'nin sağ kanattan ceza alanına getirdiği topu geriye çıkardı. Thomas Müller'in bu topa yaptığı vuruş az farkla auta çıktı. 44'üncü dakikada bu kez Joshua Kimmich'in sağ taraftan ceza alanına girip yaptığı orta şut karışımı vuruşu kaleci Vaclik güçlükle önledi. Bu devrenin son dakikalarında artık Hummels ve Boateng gibi savunmacılar da rakip yarı alana yerleşip ataklara yön vermeye çalıştı. Ancak Almanya'nın ilk yarıdaki bu baskılı oyunundan sadece 1 gol çıktı ve Almanya ilk yarının sonunda soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Kroos ve Müller farkı artırdı

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Almanya oldu. 49'uncu dakikada Toni Kroos farkı ikiye çıkardı. Kimmich'in sağ taraftan ceza yayı içinde bekleyen Kroos'a gönderdiği topa bekletmeden yerden düzgün bir vuruş yapan Real Madridli oyuncu topu ağlara gönderdi. 58'inci dakikada orta alandaki hatalı pası kapan Draxler, ceza alanına girerken Mesut Özil'i gördü. Mesut'un aşırtma denemesi defansa çarparak kornere çıktı. Çek Cumhuriyeti rakip kaleye ilk tehlikeli şutunu 63'üncü dakikada attı. Borek Dockal'ın sert vuruşunu kaleci Manuel Neuer güçlükle kornere çeldi. Bu ataktan iki dakika sonra Almanya farkı 3'e yükseltti. Jonas Hecktor'un sol kanattan yaptığı yerden ortaya düzgün vuran Thomas Müller topu bir kez daha ağlara gönderdi ve 80'inci milli maçında 36'ncı golüne ulaştı. Farkı azaltmak isteyen Çekler son çeyrekte rakip yarı alanda biraz daha fazla görünmeye çalıştı. 77'nci dakikada yine Dockal'ın ceze alanı dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta çıktı. Son 10 dakikada da Almanya kontra ataklarla rakip kalede etkili oldu. 80'de İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza alanına giren Höwedes istediği gibi vuramayınca top dışarı çıktı. 82'de Thomas Müller'in rövaşota denemesi kaleci Vaclik'te kaldı. Bir dakika sonra bu kez Kimmich rakip kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı. 90'ıncı dakikada Khedira'nın güzel pasıyla bir kez daha ceza alanına giren Höwedes yine kaleciyi geçemedi. 90+4te Çek Cumhuriyeti'nin ağlara giden golü ofsayt gerekçesiyle geçerlik kazanmayınca karşılaşma 3-0 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

"Bugün kesinlikle memnun olabiliriz"

Maçı değerlendiren Almanya teknik direktörü Joachim Löw "Bugün kesinlikle memnun olabiliriz. 90 dakika boyunca oyunun kontrolü bizim elimizdeydi" diye konuştu. Skora iki golle katkı sağlayan Thomas Müller ise "Gol attığım için mutluyum ama bugün takım olarak çok iyiydik. Her iki takım da oyunu ciddiye aldı. Çok daha fazla gol atabilirdik. Ancak sonuçta çok iyi bir oyun çıkardık" dedi. Savunmacı Jerome Boateng ise "İlk yarıda çok iyiydik. Daha fazla gol bulabilirdik. Ama oyun tamamen kontrolümüzdeydi. İkinci yarıda rakip biraz daha etkili olmaya çalıştı, çok fazla şans vermedik. Bizim için çok iyi bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu.

C grubunda ikinci maçında ikinci galibiyetini alan Almanya 3 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç'i 1-0 yenerek yine 6 puana yükselen Azerbaycan averajla ikinci sırada yer aldı. San Marino'yu 4-0'la geçen Kuzey İrlanda 4 puanla 3'üncü sıraya yerleşirken 1 puanlı Çek Cumhuriyeti 4'üncülükte kaldı. Puansız Norveç ve San Marino 5 ve 6'ncı sıralarda. Almanya gruptaki üçüncü maçını 11 Ekim Salı günü Hannover'de Kuzey İrlanda ile oynayacak.

8 Ekim Cumartesi günü C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı sonuçlar şöyle;

C grubu:

Azerbaycan 1-Norveç 0, Almanya 3-Çek Cumhuriyeti 0, K.İrlanda 4-San Marino 0

E grubu:

Ermenistan 0-Romanya 5, Karadağ 5-Kazakistan 0, Polonya 3-Danimarka 2

F grubu:

İngiltere 2-Malta 0, İskoçya 1-Litvanya 1, Slovenya 1-Slovakya 0.

Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde 3'üncü hafta maçları 9 Ekim Pazar günü başlıyor. I grubunda yer alan Türkiye, İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 21:45'te başlayacak. Ay-yıldızlıların iki maç sonunda 2 puanı bulunuyor. Pazar günü I grubunun yanı sıra D ve G gruplarında toplam 9 karşılaşma oynanacak program şöyle;

D grubu: Galler-Gürcistan, Moldova-İrlanda, Sırbistan-Avusturya

G grubu: İsrail-Liechtenstein, Makedonya-İtalya, Arnavutluk-İspanya

I grubu: Finlandiya-Hırvatistan, Ukrayna-Kosova, İzlanda-Türkiye

© Deutsche Welle Türkçe

Ufuk Çakır