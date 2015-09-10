Almanya, casusluk davasındaki üç Türk sanığın 4 bin civarında telefon görüşmesini dinlemiş

Almanya’da Türk istihbaratına çalışmakla suçlanan üç Türk vatandaşının duruşması başladı. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davanın baş sanığı Muhammed Taha Gergerlioğlu suçlamaları reddetti. Sanıklar, Almanya’da Türk hükümetine muhalif gruplar hakkında bilgi toplamakla suçlanıyor.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Almanya’da Türkiye adına casusluk yapmakla suçlanan üç Türk, Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde dün yargı önüne çıktı. Üç sanığın 4 bin civarında telefon görüşmesinin yanında, Muhammed Taha Gergerlioğlu’nun özel otomobilindeki sohbetinin bile dinlendiği ortaya çıktı. Casusluk suçlamasına neden olan olayın da tesadüfen Alman Asayiş Şubesi’nin dinlemesine takıldığı anlaşıldı. Buna göre Asayiş Şubesi kalpazanlık ve sahte para şüphesiyle sanık Ahmet Duran Yüksel’i takip ediyordu ve 4 bin telefon görüşmesini dinledi. Bu esnada Muhammed Taha Gergerlioğlu ve Göksel Güler’in, Ahmet Duran Yüksel ile görüşmeleri dinlemeye takıldı. Bu takip sonucu üçlü 17 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındı.

MİT mi yoksa başka servis mi?

Tutuklu yargılanan Muhammed Taha Gergerlioğlu, (58) ile tutuksuz yargılanan Ahmet D. Yüksel (59) ve Göksel Güler (34) şubat 2013 yılından gözaltına alındıkları 17 Aralık 2014 tarihine kadar Türk istihbaratı adına casusluk yapmakla suçlanıyor. İlk duruşmada Federal Yüksek Mahkeme nezdindeki Federal Savcı Bernd Steudl, 8 sayfalık iddianameyi okudu. İddianamede Gergerlioğlu, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gezgin yöneticisi olmakla suçlanıyor. Ancak iddianamede “Gergerlioğlu’nun resmi olarak MİT’e mi, yoksa buraya istihbarat hizmeti hazırlayan veya doğrudan Türk hükümeti veya herhangi bir hükümet üyesi için faaliyet gösteren, gayri resmi hareket eden bir istihbarat grubunun mensubu mu olduğu açıklık kazanmamıştır” denildi. İddianamede şöyle devam edildi: “Gergerlioğlu yönetici fonksiyonuyla gayri resmi istihbarat çalışanlarından oluşan karmaşık bir ağı denetliyor ve yönetiyordu. Gergerlioğlu, Almanya’da birçok kez komplocu kaynaklarla buluşmuş, bunlar üzerinden burada yaşayan kişiler hakkında bilgi toplamış ve istihbarat hizmeti görevleri vermiştir. Topladığı bilgileri Türk emniyet sistemindeki gizli kişilere iletiyordu” denildi.

'Kabul etmiyorum'

Üç sanık Almanya’da, Türk hükümetine muhalif gruplar, terör örgütü PKK, Gülen cemaati, Ezidiler ve Aleviler hakkında bilgi toplamakla suçlanıyor. Buna göre, sanıklar Ahmet Duran Yüksel ve Göksel Güler, Gergerlioğlu’nun görevlendirmesiyle Almanya’da yaşanan Türkiye ile bağlantılı olaylar ve özellikle Türk hükümetine muhalif olarak belirledikleri kişiler hakkında bilgi topluyorlardı. Gergerlioğlu suçlamaları reddederek “Bunlar incir çekirdeğini doldurmayacak dedikodular” dedi. Federal savcının, sanıklar hakkında Alman ceza yasasının 99’uncu maddesine göre yabancı bir ülke adına casusluk yapmaktan 5’er yıl hapis cezası isteyebileceği belirtiliyor.