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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya casus uydu yapmak istiyor' iddiası

Alman basınında yer alan bir habere göre, Alman dış istihbarat teşkilatı BND kendi keşif uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

04 Kasım 2017 19:20

ABD istihbaratının, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından Merkel 2013'te 'dostlar arasında birbirini dinlemek olmaz' demişti. Alman basınında yer alan bir habere göre ise Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi (BND) kendi casus uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerks Deutschland) bağlı gazetelerde yer alan ve Berlin'deki güvenlik çevrelerine dayandırılan habere göre, bu ay içinde bu amaçla kullanılacak üç uydunun inşasına başlanabileceği bilgisine yer veriliyor.

Haberde meclis bütçe komisyonunun söz konusu proje için ilk adımda 400 milyon euro ayırdığı belirtiliyor. Projenin toplam maliyeti hakkında ise detaylı bilgiye yer verilmiyor.

Habere göre başbakanlığa iletine bir belgede, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatının "bilgileri hızlı ve kendi başına sağlamak ve mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde güncel durum tahminleri yapabilecek" durumda olması gerektiği kaydediliyor.

Sistemin adı "Georg"

Bremen kentinde faaliyet gösteren OHB adlı uzay ve havacılık şirketi ile Airbus'ın BND'ye "George" adlı sistem için halihazırda teklif sunduğu belirtiliyor.

Haberde insansız hava aracı Heron'un da üretimini yapan İsrail Havacılık Endüstrisi'nin (IAI) de bir teklif sunduğu yönünde spekülasyonlara yer veriliyor.

Konuyla ilgili olarak Federal Meclis'ten ilk açıklama geldi. Almanya'da istihbarat servislerinin denetiminden sorumlu Parlamento Kontrol Komisyonu'nun Sol Partili Başkan Yardımcısı Andre Hahn projejeyle ilgili iddiaları reddetti. Hahn "Alman ordusunun halihazırda sahip olduğu ve güncellenmesi söz konusu olabilecek bir sistemi mevcut" şeklinde konuştu.

dpa/Reuters/BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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