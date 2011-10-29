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Almanya Carolin’i konuşuyor

Alman oyuncu Wilma Elles’in “Öye Bir Geçer Zaman ki” dizisinde elde ettiği başarı Almanya’nın da dikkatini çekti.

29 Ekim 2011 03:00

 

 T24- Alman oyuncu Wilma Elles’in “Öye Bir Geçer Zaman ki” dizisinde elde ettiği başarı Almanya’nın da dikkatini çekti.




Hürriyet’in haberine göre Almanya’nın ikinci devlet kanalı ZDF, Kanal D’nin rating rekorları kıran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde ‘Caroline’ karakterini canlandıran Alman sanatçı Wilma Elles ile İstanbul’da röportaj yaptı.


ZDF’de yayınlanan ’Hallo Deutchland’ (Merhaba Almanya) programında röportajı ekrana getirilen Alman oyuncunun, sokağa çıktığında bir çok hayranı tarafından yolunun kesildiği, hayranlarının kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmeye çalıştığı vurgulandı.  Dizi fragmanının da ekrana getirilen programda, ’Caroline’ ile İstanbul Boğazı’nda yapılan röportaj da yayınlandı.


Köln kentinde 8 ay öncesine kadar küçük bir evde yaşayan Alman oyuncunun, bugün İstanbul’da lüks bir dairede oturduğu belirtilirken Wilma Elles, Türkiye’yi ve Türkler’i çok sevdiğini, herkesin kendisini kendilerinden bir parça gibi gördüklerini söyledi.



Dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan da, Wilma Elles’in oldukça başarılı olduğunu, rolünün hakkını tam anlamıyla verdiğini anlattı.







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