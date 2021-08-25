Almanya Çalışma Ajansı Başkanı: İşgücündeki azalmayı kapatmak için daha fazla göçmene ihtiyacımız var

T24 Ekonomi Servisi

Almanya Federal Çalışma Ajansı’nın Başkanı Detlef Scheele, işgücünün hızla yaşlanması nedeniyle daha fazla göçmene ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Scheele, Sueddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’daki işgücünün bu yıl 150 bin kişi azalmasını öngördüklerini belirtti.

Önümüzdeki yıllarda işgücündeki azalmanın daha da dramatik bir görünüm almasını beklediklerini kaydeden Scheele, açığı kapatmak için göçmenlerin önemli rol oynayacağını ifade etti. Scheele, “Sığınmadan değil, işgücündeki boşlukları kapatmaya yönelik hedef gözeten göçten söz ediyorum” dedi.

Aşırı sağın hedefinde

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin milletvekili Rene Springer, Scheele’nin talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Almanya Federal Çalışma Ajansı Başkanı’nın ücretleri göçmenlerin desteğiyle daha da düşürmek isteyen şirketlerin sözcüsü haline geldiğini öne sürdü.