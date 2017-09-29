Almanya Büyükelçiliği: Türkiye'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde kapalı olacak (2) - (Yeniden)

ANKARA, (DHA) - ALMANYA\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nce, Türkiye\'deki temsilciliklerinin, 3 Ekim ve 31 Ekim günlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki resmi hesabından \'önemli duyuru\' olarak yapılan paylaşımda, \"Türkiye\'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır\" denildi.

\"TATİL NEDENİYLE KAPALIYIZ, KOMPLO TEORİSİ ÜRETENLERE DUYURULUR\"

Almanya Büyükelçiliği\'nin 3 Ekim ve 31 Ekim tarihleriyle ilgili duyurusunun ardından Twitter üzerinden bir paylaşım daha yapıldı. Elçiliğin, tatil nedeniyle söz konusu tarihlerde kapalı olduğu belirtilerek, \"Tatil nedeniyle sadece bu iki tarihte kapalıyız. Komplo teorisi üretenlere duyurulur\" açıklaması yapıldı.

FOTOĞRAFLI