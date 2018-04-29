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Politika

Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 2,5 yılda 21. kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Maslahatgüzar Robert Dölger'in eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Almanya'da konuşma yapacağı iddiası nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldığı bildirildi

29 Nisan 2018 01:44

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Almanya'da bir mitingde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir grubun etkinlik düzenlemesi ve Müslim'in de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. PKK faaliyetleri ve Müslim'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslim'ün iadesini talep etmişti.

Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için büyükelçilik maslahatgüzarı Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Spiegel'in haberini doğruladı ancak, "Bu normal bir görüşmeydi. Çağrılma söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yıllık görev süresi içinde toplam 21 kez Dışişleri'ne çağrıldı. 

 

 

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