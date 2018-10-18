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Deutsche Welle

Almanya Bulgar gazetecinin katil zanlısını iade etti

Bulgar gazeteci Marinova'ya tecavüz ettikten sonra öldürdüğü şüphesiyle Almanya'da gözaltına alınan Bulgar vatandaşı, ülkesine iade edildi. Bulgaristan şüphelinin tecavüz ve adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı.

18 Ekim 2018 16:20

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesinden sonra Almanya'da gözaltına alınan 20 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı şüpheli, ülkesine iade edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı zanlının Bulgaristan'a döndüğünü duyurdu.

30 yaşındaki televizyon sunucusu Marinova'nın cesedi 6 Ekim'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Maktulün parkta koşarken saldırı ve tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Şüpheli Severin K., olaydan üç gün sonra akrabalarının Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki evinde gözaltına alınmıştı.

20 yaşındaki Severin K., Alman makamlarına verdiği ifadede Marinova ile tartıştıktan sonra televizyon sunucusunu dövüp çalılara attığını itiraf etmişti. Şüpheli, Marinova'yı öldürme niyetinin olmadığını ve kendisine tecavüz etmediğini söylemişti. Bulgaristan'da soruşturmayı yürüten heyetin başkanı Sotir Zazarov ise Salı günü yaptığı açıklamada ellerinde somut delillerin bulunduğunu açıklamıştı.

Savcılık zanlının tecavüz ve öldürme suçlarından yargılanacağını duyurdu. Şüphelinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve aftan yararlandırılmaması bekleniyor.

Bulgar televizyoncunun öldürülmesi uluslararası alanda infial uyandırmış, ancak Bulgar makamları cinayetle Marinova'nın çalışmaları arasında bağlantı bulunmadığını açıklamıştı. Cinayetten birkaç gün önce, özel bir televizyon kanalına çalışan Marinova'nın Avrupa Birliği'nden gelen paraların işadamları ve politikacılar tarafından kötüye kullanıldığı iddialarını araştıran iki muhabirle yaptığı mülakat yayımlanmıştı.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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