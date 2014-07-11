Almanya Brezilya'ya attı, Türk emekli lotodan 206 bin kazandı

Denizli’de BAĞ-KUR emeklisi 60 yaşındaki Ali Yılmaz, Brezilya- Almanya Dünya Kupası yarı final maçının gol dakikalarını, skorunu ve Almanya’nın attığı gol sayısını Şans Topu’nda oynadı. 9 Temmuz Çarşamba günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 3 kişiden biri olan Yılmaz, 206 bin 624 lira kazandı.

DHA'nın haberine göre, şans Topu’nun bu haftaki çekilişinde 11, 17, 23, 24, 26 +7 rakamları çıktı. Denizlili Ali Yılmaz’ın Şans Topu’nu nasıl tutturduğunu açıklayan bayi Hasan Sabri Kaya, "Çekilişin yapılacağı gün talihli büfeye geldi. Brezilya- Almanya maçının gol dakikalarını yazdığını söyledi ve kuponu yatırdı. Aynı kuponda 5+1 ve 5 bildi. Kendisi yıllardır bana kupon yatırıyor. BAĞ-KUR emeklisi ve ekonomik sıkıntı içinde. Alacağı parayı güle güle harcasın" dedi.

Gol dakikalarını ve skoru oynamış

Ali Yılmaz’ın, Alman Thomas Müller’in 11’inci dakikadaki attığı ilk golü ilk sıraya yazdığı, Brezilya- Almanya maçının 1- 7 olan skorunu yan yana getirip 2’inci sıraya 17 eklediği, 3’üncü sıraya Miroslav Klose’nin attığı golün dakikası 23’ü, Toni Kroos’un iki golünün dakikaları 24 ve 26’yı da yazıp ilk 5 rakamı oluşturduğu öğrenildi.

Çekilişin son numarasına da Yılmaz’ın Almanya’nın toplam attığı gol sayısını +7 yazdığı görüldü. Ali Yılmaz ayrıca aynı kuponda + bölümüne Brezilya’nın attığı gol sayısı olan 1’i de yazarak bu kolonda 5 bilip 2 bin 296 liralık ayrı ikramiyenin de sahibi oldu.