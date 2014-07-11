T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Almanya Brezilya'ya attı, Türk emekli lotodan 206 bin kazandı

Dünya Kupası'nda Almanya-Brezilya maçının gol dakikaları ve skoruna loto oynayan bir kişi 206 bin lira kazandı

11 Temmuz 2014 16:57

Denizli’de BAĞ-KUR emeklisi 60 yaşındaki Ali Yılmaz, Brezilya- Almanya Dünya Kupası yarı final maçının gol dakikalarını, skorunu ve Almanya’nın attığı gol sayısını Şans Topu’nda oynadı. 9 Temmuz Çarşamba günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 3 kişiden biri olan Yılmaz, 206 bin 624 lira kazandı.

DHA'nın haberine göre, şans Topu’nun bu haftaki çekilişinde 11, 17, 23, 24, 26 +7 rakamları çıktı. Denizlili Ali Yılmaz’ın Şans Topu’nu nasıl tutturduğunu açıklayan bayi Hasan Sabri Kaya, "Çekilişin yapılacağı gün talihli büfeye geldi. Brezilya- Almanya maçının gol dakikalarını yazdığını söyledi ve kuponu yatırdı. Aynı kuponda 5+1 ve 5 bildi. Kendisi yıllardır bana kupon yatırıyor. BAĞ-KUR emeklisi ve ekonomik sıkıntı içinde. Alacağı parayı güle güle harcasın" dedi.

 

Gol dakikalarını ve skoru oynamış

 

Ali Yılmaz’ın, Alman Thomas Müller’in 11’inci dakikadaki attığı ilk golü ilk sıraya yazdığı, Brezilya- Almanya maçının 1- 7 olan skorunu yan yana getirip 2’inci sıraya 17 eklediği, 3’üncü sıraya Miroslav Klose’nin attığı golün dakikası 23’ü, Toni Kroos’un iki golünün dakikaları 24 ve 26’yı da yazıp ilk 5 rakamı oluşturduğu öğrenildi.

Çekilişin son numarasına da Yılmaz’ın Almanya’nın toplam attığı gol sayısını +7 yazdığı görüldü. Ali Yılmaz ayrıca aynı kuponda + bölümüne Brezilya’nın attığı gol sayısı olan 1’i de yazarak bu kolonda 5 bilip 2 bin 296 liralık ayrı ikramiyenin de sahibi oldu.

ETİKETLER

Ali Yılmazlotobrezilyaalmanyadünya kupası5 artı 1ikramiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24