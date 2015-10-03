Almanya “birleşmeyi“ kutluyor



Birleşmenin 25'inci yıldönümünün resmi kutlamaları, Frankfurt'taki Eski Opera binasında yapılacak. Çok sayıda üst düzey politikacının da katılacağı törene bin 500 kişi davetli.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Meclis Başkanı Norbert Lammert ve çoğu eyaletin başbakanları, eski Alman Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-Pyo da katılımcılar arasında yer alacak.

Halk festivali

Kutlamalar daha cuma günü Frankfurt'ta düzenlenen halk festivaliyle başladı. Pazar gününe kadar devam edecek olan festivale bir milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. 16 eyaletin kültürel ve lezzet çeşitliliklerini de sergileyecekleri festivalde 300'den fazla etkinlik yer alıyor.

Hessen eyaleti başbakanı Volker Bouffier, festival açılışında yaptığı açıklamada, “25 yıl önce diktatör, duvar ve dikenli teller aşıldı. Ve tek bir kurşun bile atılmadan…“ şeklinde konuştu.

Frankfurt'un yanı sıra Berlin ve diğer kentlerde de anma törenleri düzenlenecek.

Kerry'den mesaj

Birleşme gününe ilişkin yurt dışından da kutlama mesajları geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Bugünkü birleşmiş Almanya, demokrasi, insan hakları ve refah girişimleriyle tüm dünyadaki insanlara ilham veriyor“ dedi.

Suudi Arabistan'dan da kutlama mesajı geldi.

Ancak Federal Meclis'te birleşmeye yönelik eleştirel söylemler de söz konusuydu. Örneğin Alman hükümetinin Doğu Alman eyaletlerinden sorumlu temsilcisi Iris Gleicke, 1990'dan bu yanaki gelişmeleri Doğu için her zaman pozitif olmadığını kaydetti.

Gleicke, “Sadece ‘sürekli başarı ve giderek artan refah' yoktu, aynı zamanda büyük bir kitlesel işsizlik ve ağır yanlış tahminler de söz konusuydu“ ifadelerini kullandı.