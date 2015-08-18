'Almanya birleşmeyi başaramadı'

Straubinger Tagblatt gazetesi Yunanistan yardımları için

Alman parlamentosunda yapılacak olan oylamaya şu satırları

ayırmış:

“Milletvekilleri oy kullanırken sadece vicdanlarının

sesini mi dinleyecekler? ‘Evet’ oyu kullanacak olanlar da,

üçüncü yardım paketine karşı olanlar da ‘vicdanım böyle

istedi’, diyecekler. Birlik partilerinin ret oyu

kullanacak olan milletvekillerinin bir avantajı var:

Yardım programını reddetmelerinin sonucu

değiştirmeyeceğini biliyorlar. Ne Başbakan Merkel’in

arkasındaki çoğunluk tehlikeye girecek ne de Almanya’nın

itibarı sarsılacak. Böyle bir durumda vicdanının sesini

dinlemek ve vicdanını rahatlatmak zor olmasa gerektir.”

Berliner Zeitung gazetesi, Almanya’ya sığınan mülteci

adaylarına ve barındıkları yerlere yapılan saldırıların

artmasını konu alan yorumunda, ülkedeki yabancılara

takınılan tavrın batı ile doğu arasında farklılık

göstermesinin nedenini soruyor:

“Mülteci barınaklarının korumadan aciz kalması aynı

zamanda devletin kuvvet kullanma tekelinin zayıfladığını

gösteren ve saldırganların taklitçilerini cesaretlendiren

bir işarettir. Doğu Almanya’nın küçük kasabalarında hiç

polis korkusu olmadan mültecilere saldırılabiliyorsa, aynı

şeyi başka yerlerde de yapmak mümkündür. Doğu

eyaletlerinde bu tür saldırılara çok daha fazla

rastlanması Almanya’nın birleşmediğinin kanıtıdır.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de Almanya’nın doğusundaki

ırkçı eylemleri Almanya’nın birleşmeyi başaramamış

olmasına bağlıyor:

“Orta yaşın üzerindeki Doğu Almanlar, kendilerini batıya

kavuşturan sisteme alışmamakta diretiyor. Aynı zamanda

sistemin 60’lı yılların sonlarındaki gençlik hareketinin

yabancılara açık olunmasını sağlayan ruhunu da

reddediyorlar. Birleşmenin eşitler arasında olmamasının ve

doğuyu batıya uymaya zorlamasının acısı şimdi çıkıyor.

Birleşme sırasında Doğu Almanya’ya söz hakkı tanınmadı.

Toplumun en azından marjinal kesimleri ülkeyi olduğu gibi

kabul etmeye yanaşmıyor. Doğudaki ırkçılık aynı zamanda

batıya karşı gizli ayaklanmanın da bir tezahürüdür.”

Münih’te yayımlanan Münchner Merkur gazetesi, mülteci

akınını konu alan yorumunda şu yargıya varıyor:

“Yabancıya 'hoşgeldin’ kültürü geliştirmeye çalışan

Almanya ne kadar mülteci kaldırabilir? Almanların yardım

gönüllülüğü ne kadar iyimser değerlendirilirse

değerlendirilsin, mültecilerin aşırı fazla bulunduğu gün

elbet gelecektir. BM yetkilisinin durumun Almanya ve İsveç

açısından katlanılabilir olmaktan çıktığı şeklindeki

sözleri yabana atılmamalı. Avrupa’da mülteci olarak kabul

edilmeye çalışanların yarısını bu iki ülke alıyor. Berlin

Avrupa Birliği’nden de medet ummamalı. Juncker’in

bürokratları savaş ve açlıktan kaçan insanlara nasıl

yardım edilebileceğini düşünmek yerine Almanya’nın otoyol

ücretiyle uğraşıyorlar. Bazı ülkelerde de Avrupa Birliği

başöğretmeninin zor duruma düşmesine gizliden gizliye

sevinenler var.”