Almanya Bira Bayramını coşkuyla kutluyor

Levent Gündüz / Stuttgart, 1 Ekim 2017 (DHA)- Almanya ve dünyanın en büyük halk bayramı olarak bilinen ‘Bira Bayramı’ ülkenin değişik kentlerinde her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanıyor.

En büyüğü Münih (Oktoberfest) ve Stuttgart (Cannstatter Wasen) bira bayramı yağmurlu ve serin havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Çok sayıda turistler bira bayramını ziyaret edip, milyonlarca litre bira tüketiliyor.

Münih’te 16 Eylül tarihinde başlayan halk bayramı 3 Ekim Salı

günü sona eriyor. Stuttgart kentinde 22 Eylül’de başlayan halk bayramı ise 8 Ekim Pazar günü kapılarını kapatıyor. Münih’te 184. kez, Stuttgart’ta 172. kez kutlanılan bira bayramında 1 litrelik bardaklarda ikram edilen bira fiyatları 8.50 -11 euro arasında değişiyor.