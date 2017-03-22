Almanya bir yılda 11 kez Türkiye'ye silah satışını "halka karşı kullanılma endişesi"yle reddetti!

Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye'ye 2016'nın başından beri 11 kez silah satışı gerçekleştirmeyi reddettiği ortaya çıktı. Bu bilgiye Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'ın verdiği soru önergesinde yer verildi. Gerekçe olarak da silahların halka karşı kullanılmasından endişe edilmesi gösterildi. Ayrıca Alman hükümetinin NATO ve AB üyesi ülkelere silah satışı yapılmasına genellikle onay vermesine karşın Türkiye'nin taleplerini reddetmesi dikkat çekti.

Süddeutsche Zeitung ve Alman haber ajansı DPA'nın Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machining tarafından soru önergesine verilen yanıtta Türkiye'deki insan hakları durumunun silah satışının gerçekleşmemesi kararında önemli rol oynadığı kaydedildi. Yanıtta Alman hükümetinin, Türkiye'deki darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiği vurgulandı.

Alman hükümeti NATO ve AB üyesi ülkelere silah satışı yapılmasına genellikle onay veriyor. Satış sadece istisnai durumlarda özellikle siyasi gerekçelerle geri çevrilebiliyor. Dolayısıyla NATO üyesi olan Türkiye'ye silah ihracatının kısıtlanması nadir rastlanan bir durum.

Alman hükümetinin kararını memnuniyetle karşılayan Sol Parti Milletvekili van Aken, "Bir sonraki adım Almanya'dan Türkiye'ye hiç silah satışı gerçekleşmemesi olmalı" diye konuştu. Aken, Türk hükümetinin kendi ülkesinde ve Suriye'yi savaşa sürüklediğini ve giderek bir diktatörlüğe dönüştüğünü savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SSB/HS