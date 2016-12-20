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BBC Türkçe

Almanya: Berlin'deki saldırının zanlısı sığınma başvurusu yapmış bir Pakistanlı

Almanya Başbakanı Merkel dün akşam Berlin'de bir Noel pazarında 12 kişinin öldüğü olayı 'terör saldırısı' olarak gördüklerini söyledi. İçişleri Bakanı De Maiziere ise zanlının Pakistan'dan geldiğini ve sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

20 Aralık 2016 17:32

Almanya Başbakanı Angel Merkel, dün akşam başkent Berlin'de bir Noel pazarında 12 kişinin öldüğü olayı "terör saldırısı" olarak gördüklerini söyledi. Merkel, saldırının arkasındakilerin mümkün olan en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Merkel bugün bazıları ağır olmak üzere 50'ye yakın kişinin de yaralandığı Noel pazarını ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise zanlının Pakistan'dan geldiğini ve sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Thomas de Maiziere gazetecilere yaptığı açıklamada zanlının 31 Aralık 2015 tarihinde Almanya'ya girdiğini ve Şubat ayında da Berlin'e geçtiğini kaydetti.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada, zanlının sığınma başvurusu yapmış olan bir göçmen olduğunun kesinleşmesi halinde bunun "özellikle korkunç ve katlanılması zor olacağını" söylemişti.

Olayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Alman Tagesspiegel gazetesi ise zanlının küçük suçlar nedeniyle poliste kaydı olduğu ancak bilinen bir 'terör örgütü bağlantısı olmadığını' yazdı.

Polis yetkilileri ise tırın asıl sürücüsü olduğuna inanılan Polonyalı kişinin ise sürücünün yanında ölü bulunduğunu açıkladı.

Breitscheidplatz'daki Noel pazarı, Berlin'in batısındaki başlıca alışveriş caddesi Kurfuerstendamm yakınlarında kurulmuştu.

Alman DPA haber ajansına göre polis, Türkiye saatiyle 22:14'te yaşanan olay sırasında Polonya plakası taşıyan tırın pazarda 50 ila 80 metre ilerlediğine inanıyor.

Fransa'nın Nice kentinde de 14 Temmuz'daki Bastille Günü'nde benzer şekilde düzenlenen saldırıda bir tırın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 86 kişi ölmüştü. Saldırgan daha sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Saldırıyı ise IŞİD üstlenmişti.

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