Almanya: Bekir Bozdağ'ın etkinliğinin iptalinde federal hükümetin dahli yok

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin olarak, "İptal kararında federal hükümetin dahli yok" dedi.

Martin Schaefer, "Bu, federal hükümetin hiçbir açıdan etkisinin olmadığı bir karar. Çünkü bu, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı yerel bir karar" dedi. Schaefer, Türk Dışişleri'ne çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da 'ciddi ancak dosthane' görüşmesinde bu mesajın altını çizdiğini belirtti.

Schaefer ayrıca, Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması da dahil iki ülke arasındaki gerilimi yükselten konulara rağmen Türkiye ile açık bir diyalog kurmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Ne olmuştu?

Almanya'da Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen izin, salon yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekilmişti. Ayrıca Köln'de 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı bildirilen toplantı için salon verilmemişti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'ten de Almanya'ya tepki gelmişti.