Almanya Başkonsolosluğu önünde Hambach Ormanları protestosu

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Köln yakınlarında bulunan ve dünyanın en yaşlı ormanı olarak bilinen Hambach Ormanı'ndaki linyit madenine karşı eyleme Türkiye'den de destek geldi. İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu önünde Kuzey Ormanları Savunması protesto düzenledi.

Almanya'nın Hambach Ormanı'nda çevrecilerin direnişi sürüyor. Polis operasyonunu sürdürürken, bazı göstericiler gözaltına alındı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak. Yaklaşık 150 çevreci bu nedenle beş yılı aşkın bir süredir ağaç evlerde kalıyordu.

"Elinizi çekin"

Türkiye'den de Hambach Ormanı direnişine destek geldi. Kuzey Ormanları Savunması İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi. "Almanya Hükümeti Hambach Ormanı ve Kuzey Ormanları'ndan elinizini çekin" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Kuzey Ormanları katili 3. havalimanının en büyük iş ortaklarından Almanya, ülkelerindeki Hambach Ormanı'nı linyit madenini büyütmek için katlediyor. Linyit madeni için yüzde 90'ı katledilen Hambach Ormanı'nın yüzde 10'unu kurtarmak için 5 yıldır mücadele eden dostlarımız devlet müdahalesiyle ağaçlarından koparılmak isteniyor. Doğa ile uyum ve barış içerisinde yaşama çabasındakileri ormandan çıkarmak için polisin katıldığı operasyon devam ediyor. Tanrının Ormanı olarak ifade edilen çevresindeki yerleşik toplulukları yaşam süren Hambach Ormanı emperyalist şirketlerce satın alındı. Hambach Ormanı tıpkı Kuzey Ormanları gibi direniyor. Binlerce yıllık ormanı altındaki linyit için kesenler, elinizi ormanlardan çekin."