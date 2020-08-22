Almanya basını: Mario Götze'ye en iyi teklifi Galatasaray yaptı

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Mario Götze için Almanya basınından bir iddia geldi.

Dortmund'un serbest bıraktığı Götze için iki önemli teklif olduğunu duyuran Alman basını, bu tekliflerden birinin MLS ekibi Inter Miami, diğerinin de Galatasaray olduğu belirtildi.

Götze'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Alman futbolcuya Avrupa'dan en iyi teklifi Galatasaray'ın verdiği kaydedildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze'nin maliyetinin çok yüksek olduğunun altını çizmişti.