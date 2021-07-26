Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun: Günlük vaka 100 bin olabilir

Kendisi de hekim olan Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, Almanları aşı olmaya çağırdı ve sonbahar aylarında aşılanmayanlara yönelik kısıtlamalar olabileceğini açıkladı. Bild gazetesinin hafta sonu baskısına konuşan Braun, "Aşılanma için iki sebep var. İlki aşılar koronavirüsün ağır geçirilmesini engellemede yüzde 90 etkiye sahip. İkincisi de aşılananlar aşılanmayanlara göre daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar" diye konuştu.

Tehlikeli delta varyantına karşı etkili olan aşılar var olduğu sürece yeni ve klasik anlamıyla tam bir kapanmanın gerekli olmayacağını da öngören Braun, olası bir dördüncü büyük dalganın sonuçlarına işaret etti. Yayılmada yüksek artış görülmesi halinde aşılanmayanların insanlarla bağlantısını azaltmak zorunda kalacağını da söyledi.

Braun, ilaveten restoran, sinema veya maçlara girişte aşı olmamış kişilerin test beyan etmelerine rağmen söz konusu yer ve etkinliklere gidişinin imkansız hale gelebileceğini, nitekim riskin büyük olacağını vurguladı.

Peki Almanya gibi temel hak ve özgürlüklerin en önemli değerler arasında sayıldığı bir ülkede bu tür kısıtlamalar hukuki açıdan mümkün mü? Bunun mümkün olduğunu ifade eden Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun, devletin vatandaşlarının sağlığını korumakla da yükümlü olduğunu dile getirdi. Braun, geçen kış kanser veya eklem ameliyatlarının Covid-19 hastalarının tedavisi nedeniyle ertelenmiş olduğuna işaret ederek, bunun yeniden yaşanmasını engelleme çabalarının aşı olmayanların korunmasını da hedeflediğini tekrarladı.

Braun ayrıca, önümüzdeki aylarda haftalık yeni vaka sayılarında yüksek artış kaydedilmesinden de endişeli olduğunu dile getirerek, parlamento seçimlerinin yapılacağı 26 Eylül‘e kadar günlük rakamların 100 bini bulabileceğini savundu. Braun, şu dönem yeni vakalardaki haftalık artışın yüzde 60 olduğunu, delta varyantının şimdiye kadar olduğu şekilde yayılması, yüksek aşılama oranlarına da ulaşılamaması halinde sadece dokuz hafta zarfında yüzbin nüfusta haftalık vaka sayısının 850 olacağını söyledi. Korkulanın yaşanması halinde tedavi edilmesi gerekenlerin sayısının en üst seviyeye ulaşabileceğini belirtti. O durumda aşı olmayanlar ve hastalarla temas kurmuş olanların karantinaya girme zorunluluğu doğacağını da ifade etti. Bütün bu gelişmelerin çalışanların istihdamına etkisi de hatırlatan Braun, delta varyantının vurduğu İngiltere‘de karşılaşılan manzaralar benzerlerinin yaşanabileceğini ifade etti.

Yüksek vaka öngören Merkel haklı çıkmıştı

Geçen sene eylül ayı sonunda da fizik doktoru olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, benzer bir matematiksel model hesabıyla 2020 Noel dönemine kadar yeni vaka sayısının 19 bin 200 olacağını açıklamış, Merkel'e "felaket tellallığı yapmak", "halka korku salmak" suçlamaları yöneltilmişti. Merkel’in öngördüğü rakam ise Aralık sonu gelmeden, 3 Aralık 2020’de aşılmış, günlük yeni vaka sayısı 22 bini geçmişti.