Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna, AB'ye kısa yoldan giremez; bu Batı Balkan ülkelerine haksızlık olur

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus işgaline rağmen Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girme girişimi ile ilgili sürecin hızlandırılamayacağını; "AB'ye girmenin bir kısa yolu olmadığını" söyledi.

Scholz, Ukrayna'ya imtiyaz tanımanın AB'ye girmeye çalışan Batı Balkan ülkelerine haksızlık olacağını ifade etti.

"Üyelik süreci birkaç ayda veya yılda hallolabilecek bir şey değildir" dedi ve Brüksel'in Kiev'e yardım etmenin "hızlı ve pragmatik" bir yolunu bulması gerektiğini dile getirdi.

Geçen ekim ayında yapılan AB liderler zirvesinde üye ülkelerin sadece "genişlemeye bağlılıklarını getirmeleri" hayal kırıklığı yaratmıştı. Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Montenegro, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi ülkeler somut bir takvim çıkarılmasını bekliyordu.

AB'nin Balkanlarda genişlemesini uzun süredir savunan Scholz, perşembe günü, "Yıllardır bu ülkeler kapsamlı reformlar yapıyor ve üyeliğe hazırlanıyor" dedi.

Scholz, "Konu sadece güvenilirliğimiz ve onlara verdiğimiz sözleri tutmamız değil. Bugün, onların birliğimizde olması stratejik çıkarlarımız için hiç olmadığı kadar önemli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna gibi bir üyenin AB'ye girmesinin "on yıllar" süreceğini söylemiş ve AB'ye alternatif oluşturacak; daha kapsamlı bir siyasi kulüp kurulmasını önermişti.