Almanya Başbakanı Scholz: Putin savaşı kazanamayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını kazanamayacağını, Ukrayna'nın hayatta kalacağını söyledi.

Scholz, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yıl dönümü nedeniyle televizyondan halka hitap ettiği konuşmasında, Rusya'nın başlattığı savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğini söyleyemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bir şey açık; Rusya'nın dikte ettiği bir barış olmayacak. Ukrayna ve biz bunu kabul etmeyeceğiz. Putin savaşı kazanamayacak. Ukrayna hayatta kalacak. Özgürlük ve güvenlik galip gelecek."

"Putin Ukraynalıların kültürlerini ve kimliklerini yok etmek istiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı boyunduruk altına almak istediğini savunan Scholz, Putin'in, Ukraynalıların "kültürlerini ve kimliklerini yok etmek istediğini" söyledi.

Scholz, savaş nedeniyle yapılan açıklamaların birçoğunda ciddi endişeler gördüğünü ifade ederek "Korku bizi felç etmemeli" diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkardıkları en önemli sonucun, "bir daha asla savaş ve soykırım yaşanmaması" olduğunu belirten Scholz, ancak Avrupa'da tekrar bir savaşın yaşandığını ve ülkesinin şiddetin sona ermesi için mücadele ettiğini vurguladı.

Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş yaptırımların uygulandığına dikkati çeken Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya her türlü desteğinin süreceğini belirtti.

Alman halkının Ukraynalılara kapılarını açtığına işaret eden Scholz, yardım eden herkese teşekkür etti.

Şansölye Scholz, saldırıya uğrayan Ukrayna ile dayanışma göstermenin aynı zamanda Almanya'nın ve ittifakın güvenliği için tarihi sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Scholz, bir daha dünya savaşı yaşanmaması için 8 Mayıs 1945'ten alınan dersler olduğunu belirterek ülkesinin bu amaçla tek başına hareket etmeyeceğini, Almanya'nın kendisini savunma kabiliyetini koruyacağını, NATO'nun savaşın tarafı olmasına yönelik hiçbir karar almayacaklarını sözlerine ekledi. (AA)