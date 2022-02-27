Almanya Başbakanı, savunma harcamaları için 100 milyar Euro ek kaynak duyurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’ın silahlı kuvvetler için bir özel fona 100 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. Almanya’nın savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'si oranına çıkarılmış oldu.

Alman Federal Meclisi’nde bir özel oturumda konuşan Scholz, “Ülkemizin güvenliği, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak adına daha fazla yatırım yapmamız gerektiği açık” dedi.

Başbakan Scholz hedefin, verimli, son derece modern ve ilerici bir Alman Ordusu olduğunu ifade etti. Meclis’teki tüm partilere çağrı yapan Scholz, bütçeden orduya ayrılacak fona destek vermesini istedi. Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP), 2022 bütçesini 9 Mart’ta kabineye sunması planlanıyor. Scholz, savunma harcamalarının gayri safi milli hasılanın yüzde 2’sine yükselmesinin, müttefiklere söz verildiği için gerçekleşmediğini vurgularken, “Bunu kendi güvenliğimiz için de yapıyoruz” dedi.

Schozl’un açıklaması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği haftada Almanya’nın güvenlik ve savunma politikalarındaki değişikliklerin sonuncusu olarak değerlendirildi. Scholz, Almanya'nın doğrudan Ukrayna'ya silah teslim edeceğini de duyurmuştu.

Berlin ayrıca Alman yapımı silahların çatışma bölgelerine gönderilmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldırdı. Bu da üçüncü ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla silah gönderebileceği anlamına geliyor.