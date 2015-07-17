Almanya Başbakanı Merkel'in gözyaşıyla imtihanı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rostock kentinde "Almanya'da iyi yaşam" başlıklı bir panele katıldı. Merkel, 29 öğrenciyle iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve mülteci politikası gibi çeşitli konularda söyleşti.

Gençler arasında bulunan Filistin kökenli Reem de Merkel'e kişisel deneyimini aktardı. 4 yıl önce ailesiyle birlikte Lübnan'dan Almanya'ya geldiği belirtilen Filistinli kız, ülkesine geri gönderilmekten duyduğu korkuyu anlattı.

Ailesinin zor zamanlar geçirdiğini anlatan Reem, duygularını, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Üniversitede okumak istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Başbakanın duraksadığı an

Konuya "resmi ifadelerle" açıklık getirmeye çalışan Başbakan Merkel, sığınma talebi başvurularına cevabın hızlandırılması gerektiğini söyledi. Filistinli öğrenci Reem bunun üzerine ağlamaya başlayınca Angela Merkel bir süre duraksadı.

Merkel daha sonra Filistinli kızın yanına giderek başını okşadı. "Sen bu durumun üstesinden çok iyi geldin" diyen Merkel'e panelin moderatörü "Bu daha çok güç bir durumla ilgili" diye müdahale etti. Almanya Başbakanı moderatöre, "Bunun farkındayım. Onun için biraz teselli vermek istiyorum" karşılığını verdi.

Reem Almanya'da kalabilecek

Tagesschau.de'de yer alan habere göre, 14 yaşındaki genç kız, videodaki açıklamalarından bağımsız olarak, Almanya'da kalabilecek. Zira Başbakan Merkel, Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin daha önce onayladığı 'Oturum hakkının kolaylaştırılımasına dair yasa'yı imzaladı. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Gauck'un da imzalaması gerekiyor.

'Merkel teselli ediyor'

Başbakan Merkel'in Filistinli kızın gözyaşları karşısındaki tutumu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Twitter'da #merkelstreichelt (Merkel teselli ediyor) hashtag'i yoğun şekilde etiketlendi. Kimi kullanıcılar Başbakanı duygusuzlukla suçlarken kimileri de Merkel'in tavrını savundu.