T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Başbakanı Merkel'in gözyaşıyla imtihanı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir panelde Filistinli bir kızın ağlamasına neden oldu. Filistinli kızı teselli edip sırtını sıvazlayan Merkel, sosyal medyada tartışıldı.

17 Temmuz 2015 13:20


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rostock kentinde "Almanya'da iyi yaşam" başlıklı bir panele katıldı. Merkel, 29 öğrenciyle iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve mülteci politikası gibi çeşitli konularda söyleşti.

Gençler arasında bulunan Filistin kökenli Reem de Merkel'e kişisel deneyimini aktardı. 4 yıl önce ailesiyle birlikte Lübnan'dan Almanya'ya geldiği belirtilen Filistinli kız, ülkesine geri gönderilmekten duyduğu korkuyu anlattı.

Ailesinin zor zamanlar geçirdiğini anlatan Reem, duygularını, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Üniversitede okumak istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Başbakanın duraksadığı an

Konuya "resmi ifadelerle" açıklık getirmeye çalışan Başbakan Merkel, sığınma talebi başvurularına cevabın hızlandırılması gerektiğini söyledi. Filistinli öğrenci Reem bunun üzerine ağlamaya başlayınca Angela Merkel bir süre duraksadı.

Merkel daha sonra Filistinli kızın yanına giderek başını okşadı. "Sen bu durumun üstesinden çok iyi geldin" diyen Merkel'e panelin moderatörü "Bu daha çok güç bir durumla ilgili" diye müdahale etti. Almanya Başbakanı moderatöre, "Bunun farkındayım. Onun için biraz teselli vermek istiyorum" karşılığını verdi.

Reem Almanya'da kalabilecek

Tagesschau.de'de yer alan habere göre, 14 yaşındaki genç kız, videodaki açıklamalarından bağımsız olarak, Almanya'da kalabilecek. Zira Başbakan Merkel, Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin daha önce onayladığı 'Oturum hakkının kolaylaştırılımasına dair yasa'yı imzaladı. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Gauck'un da imzalaması gerekiyor.

'Merkel teselli ediyor'

Başbakan Merkel'in Filistinli kızın gözyaşları karşısındaki tutumu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Twitter'da #merkelstreichelt (Merkel teselli ediyor) hashtag'i yoğun şekilde etiketlendi. Kimi kullanıcılar Başbakanı duygusuzlukla suçlarken kimileri de Merkel'in tavrını savundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelFilistinliMerkelBaşbakanı Angela Merkel RostockFilistinReemLübnan AlmanyaBaşbakanınBaşbakan MerkelAngela MerkelBaşbakanıAlmanyaBaşbakan Merkel Federal MeclisEyalet Temsilciler Meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24