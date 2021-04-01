Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi yayınladığı video mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, “Virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi video mesaj yayınladı. Merkel mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, Paskalya tatiline yine bir çok kısıtlamaların gölgesinde girdiklerini belirtti.

Merkel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nisandaki aşılama, bize büyük adımlar attıracak. Teslim edilen (aşı) miktarları sürekli artıyor ve aile hekimleri, Paskalyadan hemen sonra aşılamaya katılacak. Her hafta daha fazla milyonlarca insan koronavirüs hastalığına karşı güvenli ve oldukça etkili bir korumaya sahip olacak. Virüsü birlikte yeneceğiz."

"Yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz"

Merkel, Kovid-19’un mutasyona uğramış daha bulaşıcı ve tehlikeli türünün, ilk ortaya çıkan halinin yerini aldığını belirterek, "Bu, üçüncü dalga, yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz. Tıpkı bir yıl önce ve Noel öncesi gibi yine mümkün olduğu kadar çok insanın sağlığını korumak ve sağlık sistemimizin büyük zorluklara dayanabilmesi için her şeyi yapmak ana hedefimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayında aşı kampanyasında ileriye doğru büyük adımlar atılacağını belirten Merkel, aşılama kampanyası hızlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte her hafta milyonlarca insan salgına karşı daha güvenli ve etkili korumaya sahip olacağını açıkladı.