Almanya Başbakanı Merkel Papa'nın huzuruna çıkıyor



Merkel'in Papa Françesko ile yoksulluk ve iklim değişikliğiyle mücadele, dinler arası diyalog, küreselleşme, uluslararası kriz odakları ve Avrupa'nın dünyadaki rolü gibi başlıkları ele alacağı açıklandı.

Görüşmede bu yıl düzenlenecek G7 zirvesine ilişkin hazırlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor. G7 devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya, bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık görevini de yürüten Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya gelecek. Merkel, Vatikan temaslarının ardından Aziz Egidio Manastırı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.