T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Başbakanı Merkel Papa'nın huzuruna çıkıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko'nun huzuruna çıkacak.

21 Şubat 2015 11:52


Merkel'in Papa Françesko ile yoksulluk ve iklim değişikliğiyle mücadele, dinler arası diyalog, küreselleşme, uluslararası kriz odakları ve Avrupa'nın dünyadaki rolü gibi başlıkları ele alacağı açıklandı.

Görüşmede bu yıl düzenlenecek G7 zirvesine ilişkin hazırlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor. G7 devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya, bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık görevini de yürüten Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya gelecek. Merkel, Vatikan temaslarının ardından Aziz Egidio Manastırı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelVatikan Katolik KilisesiPapa FrançeskoAvrupaHaziranBavyera ElmauBaşbakanı Angela MerkelVatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro ParolinVatikanAziz Egidio ManastırıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24