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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel koalisyon çalışmalarına başladı

Merkel: Önümüzde çok iş var

27 Eylül 2017 19:48

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, koalisyon hükümeti için çalışmalara başladı.

Almanya genel seçimindeki oy kaybını kabul eden Merkel, seçmenlerinden aldığı görevi tam dönem sürdüreceğini belirtti.

Partisi Hristiyan Demokrat Birliği genel merkezinde konuşan Merkel, "Önümüzde çok iş var" dedi.

Kendisini hiçbir zaman Avrupa’da dengeyi sağlayan bir öğe olarak görmediğini söyleyen Merkel, merkez sol Sosyal Demokratlarla koalisyon görüşmeleri yapmaya çalışacağını, ancak enerjilerini bir FDP ve Yeşiller koalisyonu kurmaya harcayacaklarını söyledi.

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