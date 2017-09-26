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Dünya

Angela Merkel: AfD'ye kayan seçmenleri geri kazanmaya çalışacağız

Almanya'daki seçimlere sağ popülist Almanya için Alternatif'in yükselişi damga vurdu

26 Eylül 2017 04:19

Almanya’da pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) yüzde 13 oranında oyla Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'nin ardından mecliste üçüncü güç haline geldi.

Almanya Başbakanı seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Angela Merkel, partisini sağ kanat parti "Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD)" için terk eden seçmenleri geri kazanmak istediğini söyledi.

Oy kaybına rağmen dördüncü dönem için hazırlanan Merkel, istikrarlı bir hükümet kurabilmek için partilerle koalisyon görüşmeleri yapacak.

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