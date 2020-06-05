Almanya Başbakanı Merkel: Kesinlikle bir kez daha aday olmayacağım

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlığı bırakmaktan vazgeçtiği ve 5. bir dönem için gelecek seçimlerde aday olacağı iddialarını yalanladı.

ZDF'ye konuşan Merkel, "Bir dönem daha başbakanlık yapmak için aday olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Hayır, kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

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2018 yılında aldığı kararın arkasında duracağını belirten ve mevcut dönemini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bırakacağını söyledi.

Almanya tabloid gazetesi Bild, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın Merkel'in tekrar aday olabileceğine dair sinyal verdiğini iddia etmişti.

İlk olarak 2005'te başbakan seçilen Merkel, 2018'de CDU Genel Başkanlığı'nı bırakacağını ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Almanya'nın mevcut Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU'da Merkel'in halefi olarak seçilmişti ancak geçen şubat ayında "parti içinde otorite sağlayamadığı" haberlerinin ardından başbakanlığa aday olmayacağını söylemişti.

Almanya'da br sonraki genel seçim 2021'in sonbaharında yapılacak