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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Başbakanı Merkel kaza yerine gidiyor

Fransa'da Germanwings'e ait bir yolcu uçağının düşmesinin ardından tüm programını iptal eden Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün kaza yerine gidiyor. Merkel'e Fransa ve İspanya liderleri de eşlik edecek.

25 Mart 2015 10:13


Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu Germanwings'in Barcelona – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı dün Fransa'nın güneyinde, Alpler bölgesinde düşmüştü. Kazadan kurtulan olmadığı sanılıyor. 150 yolcu ve mürettebattan 67'si Alman vatandaşıydı.

Kaza nedeniyle tüm programını iptal ettiği açıklanan Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün uçağın düştüğü bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alacak. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Merkel'e eşlik edecek.

Almanya Başbakanı Frank-Walter Steinmeier ile Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt dün kaza mahalline giderek yetkililerle görüşmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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