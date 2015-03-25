Almanya Başbakanı Merkel kaza yerine gidiyor



Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu Germanwings'in Barcelona – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı dün Fransa'nın güneyinde, Alpler bölgesinde düşmüştü. Kazadan kurtulan olmadığı sanılıyor. 150 yolcu ve mürettebattan 67'si Alman vatandaşıydı.

Kaza nedeniyle tüm programını iptal ettiği açıklanan Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün uçağın düştüğü bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alacak. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Merkel'e eşlik edecek.

Almanya Başbakanı Frank-Walter Steinmeier ile Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt dün kaza mahalline giderek yetkililerle görüşmüştü.