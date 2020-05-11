Almanya Başbakanı Merkel'i Hitler'le kıyaslayan büyükelçi istifa etti

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le kıyaslayan Malta'nın Finlandiya Büyükelçisi Michael Zammit Tabona, görevden ayrıldığını duyurdu.

Tabana, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "75 yıl önce Hitler'i durdurduk. Angela Merkel'i kim durduracak. O Hitler'in hayalini gerçekleştirdi: Avrupa'yı kontrol etmek!" yazdı. Paylaşım kısa süre sonra silinse de sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Tabona'nın ifadelerinin Malta'yı temsil etmediğini ifade etti ve kısa süre içinde Almanya Başkonsolosluğu'ndan kişisel olarak özür dileyeceğini duyurdu.

Malta Dışişleri Bakanlığı dün Tabona'nın istifasını kabul ettiğini bildirdi.