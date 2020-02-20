Almanya Başbakanı Merkel, Hanau'daki saldırı hakkında konuştu: Irkçılık bir zehirdir

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ırkçılığın bir zehir" olduğunu söyledi ve Hanau'da 10 kişinin ölümüne sebep olan saldırının büyük ihtimalle aşırı sağcılıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Hanau'daki saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Merkel, saldırıyı kınayarak, "Irkçılık bir zehirdir. Nefret bir zehirdir. Ve bu nefret bizin toplumumuzda yer buluyor" dedi.

Almanya lideri, ülkesinin ırk ve etnisite fark etmeksizin her insanın onurlu yaşama hakkı olduğuna inandığını savundu.

Merkel, "Almanya'nın çok üzgün bir gün yaşadığını söyleyerek", hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yetkililerin saldırının perde arkasını ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Merkel, "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair birçok işaret var" dedi.

Hanau'da yapılan iki silahlı saldırıda eğlence mekanları hedef alınmış ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra şüphelinin annesini ve kendisini öldürdüğü düşünülüyor.