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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel'den aşı patenti açıklaması

"Patentin kaldırılmasının bir çözüm olduğuna inanmadığımı açıkça belirttim"

08 Mayıs 2021 23:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarında patentlerin geçici süreyle kaldırılması teklifine karşı çıktığını AB liderlerine ilettiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de bu durumun sorunu kısa ve orta vadede çözmeyeceğini söyledi

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