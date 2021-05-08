Almanya Başbakanı Merkel'den aşı patenti açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarında patentlerin geçici süreyle kaldırılması teklifine karşı çıktığını AB liderlerine ilettiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de bu durumun sorunu kısa ve orta vadede çözmeyeceğini söyledi

Merkel, Avrupa Birliği gayri resmi Liderler Zirvesi sonrasında konuştu. ABD yönetiminin desteklediği, Covid-19 aşıları üzerindeki patent haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğunu liderlere söylediğini vurguladı. Bunun aşıların kalitesini etkileyebileceğini ifade etti.

Merkel "Aşıların daha fazla kişiye ulaşması için patentin kaldırılmasının bir çözüm olduğuna inanmadığımı açıkça belirttim" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise aşı patent haklarının kaldırılması yerine aşıya sahip ülkelerin bunu paylaşmaları, aşı ithalatının sınırlandırılmaması ve üretime yatırımın artırılmasını önerdi.