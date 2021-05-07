Almanya Başbakanı Merkel, BioNTech CEO'su Uğur Şahin ile aşı patenti konusunda konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Koronavirüs aşısı patentlerinin geçici olarak kaldırılması konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

der Spiegel'e konuşan kaynaklara göre ikili yoksul ülkelere federal hükümetin nasıl aşı sağlayabileceği konusunda da konuştu. Kaynaklar, ikilinin aşı yardımı konusunda kısa süreli değil, sürdürülebilir bir çözüm üzerinde durduğunu belirtti.

Çarşamba günü ABD, Koronavirüs aşılarının patentlerindeki gizliliğin kaldırılmasını talep etti. Merkel ve Şahin ise bu fikre karşı çıkıyor