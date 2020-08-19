Almanya Başbakanı Merkel: Belarus'ta yapılan seçimleri tanımıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini aldığı açıklanan tartışmalı seçimleri adil ve özgür yapılmadığı gerekçesiyle tanımadıklarını söyledi.

Angela Merkel, Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüntülü görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Belarus'ta muhaliflere yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Belarus'ta seçimler özgür bir şekilde ve adil yapılmadı. O nedenle AB ülkeleri olarak seçim sonuçlarını tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta ifade özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, tüm tutukluların koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mali'deki gelişmelere de değinen Merkel, bu ülkedeki darbeyi kınadıklarını belirterek, "Mali'de istikrar ve barışçıl ilişkilerden yanayız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

Doğu Akdeniz'de yaşananlar konusunda endişe duyduklarını dile getiren Merkel, konunun enine boyuna eylülde Avrupa Konseyi toplantısında görüşüleceğini aktardı.



Merkel, anlaşmazlık bulunan konularda taraflar arasında diyaloğa ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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