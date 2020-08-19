Belarus için muhalefetten Avrupa Birliği'ne çağrı: Seçim sonuçlarını tanımayın

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Belarus'ta tartışmalı seçimlerde Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikanovskaya, Avrupa Birliği'ne 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımaması için çağrıda bulundu.

Seçim sonuçlarına itiraz ettikten sonra "güvenliği için" Litvanya'ya giden Tikanovskaya, Avrupa Birliği yetkililerine Belarus gündemli olağanüstü toplantısı öncesi çağrıda bulundu.

Tikanovskaya, İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Size bu şaibeli seçimleri tanımama çağrısında bulunuyorum. Lukaşenko, bizim ve tüm dünyanın gözünde meşruluğunu kaybetti" dedi.

Muhalif aday, seçimleri kendisinin kazandığını iddia ediyor ve oylamanın uluslararası gözlemciler ile tekrarlanmasını istiyor.

Avrupa Birliği geçen günlerde tartışmalı seçimler ve protestoculara uygulanan şiddet sebebiyle Belarus'a yaptırım uygulayabileceğinin sinyallerini vermişti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.