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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek

17 Ocak 2020 15:48

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman lider Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı. 

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