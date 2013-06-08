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Dünya

Almanya Başbakanı Markel: Hükümet şiddetten vazgeçmeli

Almanya Başakanı Markel, Gezi Parkı eylemlerinde uygulanan şiddetle ilgili, 'Protesto etmek hukuk devletinin ayrılmaz bır parçasıdır, buna uygun karşılık vermek gereklidir' dedi

08 Haziran 2013 01:49

Fulya Canşen

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk hükümetinden, eylemcilere uygulanan şiddetten vazgeçmesini istedi. ‘‘ Protesto etmek hukuk devletinin ayrılmaz bır parçasıdır, buna uygun karşılık vermek gereklidir‘‘ diyen Merkel, asıl Cumhurbaşkanı Gül’ün tutumunun makul ve geçerli olduğuna işaret etti. Merkel, eylemcilere karşı şiddet uygulanmamasını ve sorunun gençlerle tartışılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Federal İçişleri Bakanı muhafazakar Wolfgang Schäuble de Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu daha açık bir dille vurguladı. Kieler Nachrichten  adlı gazeteye verdiği demeçte Schäuble, tasavvur ettiği Avrupa’nın siyasi birliğinde Türkiye’nin sadece özel bir statüsü olabileceğini, tamüyeliğinin düşünülemeyeceğini belirtti. Schäuble, tam üyeliğin önümüzdeki yıllarda söz konusu olamayacağını da sözlerine ekledi.

 

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