Almanya Başbakanı Angela Merkel Varşova yolcusu



Almanya – Polonya Hükümetlerarası İstişare Toplantısı, bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılıyor. Başbakan Angela Merkel'e çok sayıda kabine üyesi eşlik ediyor. Polonyalı mevkidaşı Ewa Kopacz ile görüşecek Merkel, Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Ukrayna sorununun öne çıkması bekleniyor. Ayrıca ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği'ni ilgilendiren başlıklar gözden geçirilecek.

AB-Doğu ortaklığı zirvesi hazırlıkları

Letonya'nın başkenti Riga'da mayıs ayında yapılması planlanan AB-Doğu ortaklığı zirvesine ilişkin hazırlıklar da Merkel'in ziyareti sırasında gözden geçirilecek. AB Belarus, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere altı eski Sovyet ülkesini kapsayan Doğu Ortaklığı programını 2009 yılında başlatmıştı. Program ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda karşılıklı etkileşim ve refahın artırılmasını öngörüyor.