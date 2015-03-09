Almanya Başbakanı Angela Merkel Tokyo'da



Başbakan Merkel'in çalışma ziyaretinde Ukrayna, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Merkel, Japon mevkidaşı Şinzo Abe ile görüşecek ve İmparator Akihito tarafından kabul edilecek.

Kalabalık bir iş adamı grubunun eşlik ettiği Merkel, Japon bankacılarla bir araya gelecek. Almanya Başbakanı bugün Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Asahi Shimbun Vakfı'nda bir konuşma yapacak. Merkel'in muhalefet temsilcileri ve kadın yöneticilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Merkel'in temaslarında bu yıl düzenlenecek G7 zirvesine ilişkin hazırlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor. G7 devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya, bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.