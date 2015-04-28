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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Başbakanı Angela Merkel Kopenhag yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi bir ziyaret için bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gidiyor.

28 Nisan 2015 12:03


Başbakan Angela Merkel, Kopenhag'da önce Danimarka Kraliçesi II. Margrethe tarafından kabul edilecek. Merkel daha sonra Danimarkalı mevkidaşı Helle Thorning-Schmidt ile Başbakanlık konutu Marienborg'da bir araya gelecek. Merkel, Thorning-Schmidt ile birlikte Kopenhag Üniversitesi'nde Avrupa konulu bir toplantıya katıldıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

Merkel'in Danimarka temaslarında ikili konuların yanı sıra Avrupa ve uluslararası gündemi ilgilendiren başlıkların da ele alınması bekleniyor.

Fehmarnbelt Tüneli de görüşülecek

Danimarka Başbakanı Thorning-Schmidt, Danimarka ile Almanya arasında inşa edilmesi planlanan Fehmarnbelt Tüneli'ni de Merkel ile görüşeceğini açıklamıştı. 18 kilometrelik tünel, milyarlarca euroluk maliyeti nedeniyle Alman kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Konu bugün Danimarka Parlamentosu'nca de ele alınacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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