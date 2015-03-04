Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel yolcusu



Başbakan Merkel'in çalışma ziyaretinde AB gündemindeki siyasi ve ekonomik konular ele alınacak.

AB-ABD Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTİP) Anlaşması, Almanya liderinin Brüksel'de konuşacağı konuların başında geliyor. Merkel, çevre ve tüketici koruma örgütü temsilcileri tarafından eleştirilen TTİP Anlaşması'nı destekliyor.

Ukrayna krizi bir diğer başlık. Merkel, geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile birlikte Minsk anlaşmasının imzalanmasını sağlamıştı.

Merkel Belçika Kralı Philippe ile görüşecek

Mülteci akını sorunu ve dijital ekonomi, Merkel'in Brüksel gündeminin başlıkları arasında sıralanıyor.

Merkel, Brüksel temaslarını Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ile birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısında değerlendirecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Brüksel ziyareti kapsamında Belçika Kralı Philippe tarafından kabul edilmesi bekleniyor.