Almanya Avukatlar Birliği'nden Türkiye'ye hukuk devleti eleştirisi

Almanya Avukatlar Birliği (DAV) Başkanı Ulrich Schellenberg Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin sudan gerekçelere dayandırılarak terör propagandası yaptıkları suçlamasıyla tutuklanmaları hukuk devleti açısından feci bir durumdur” ifadesini kullandı.

Schellenberg yargı organlarının durumunu yerinde incelemek üzere Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Almanya Avukatlar Birliği Başkanı "Benzer olayları kıyaslamak açısından şunu söyleyebilirim: Hukuk devletinin temel şartları arasında suçlanan kişiye suçunun ne olduğunu açık ve net bir biçimde izah etmek, hangi gerekçe ile hangi suçlamanın yöneltildiğini belirtmek vardır. Çoğu kez kendilerine suç yöneltilenler, onların avukatları ve yakınları aylarca ne ile suçlandıklarını bilmemektedirler.Türkiye'de şu anda bir hukuk devletinin temel ilkelerinin uygulanmadığı açık ve net bir biçimde ortada.”

Almanya Avukatlar Birliği Başkanı Schellenberg Türkiye'ye ziyareti sırasında, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkında olduklarını belirterek, "Kriz dönemlerinde hukukun üstün olduğunu ve güvenilmesi gereken bir müessese olduğunun açıkça ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Schellenberg yine bu ziyaret dolayısıyla Türkiye'de demokrasilerde şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağının altını çizmiş ve yargının bağımsız olabilmesi için hâkimlerin önem taşıdığına, işlerini icra edebilme imkanına sahip olması gerektiğine işaret etmişti.

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dpa/ÇA/GA