Almanya, Avrupa ülkelerine yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

T24 Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'ya yönelik seyahat uyarısının yarın kaldırılacağını duyurdu.

Guardian'ın aktardığına göre, Başbakan Maas, yarın hükûmetten geçecek bir kararname ile Avrupa'ya yönelik seyahat uyarısının kaldırılacığını duyurdu.

Avrupa Birliği ve bağlantılı ülkelere olan seyahat uyarısı kalkıp yerine 'tavsiye' geçerken dünya genelinde seyahat uyarılarının süreceği belirtildi.

Maas, her ülke için seyahat edeceklere ayrı önerge sunulacağı belirtildi.

Avrupa dışındaki ülkeler hakkında kararın gelecekte verileceği belirtildi.