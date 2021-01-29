Almanya, AstraZeneca Koronavirüs aşısının 65 yaş üstüne uygulanmasına dair soru işaretleri doğurdu: "Etkili olduğunu gösteren veriler yetersiz"

Almanya'nın aşı danışma komitesinin hazırladığı bir öneri taslağı, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının 18-64 yaş arasında kullanıma uygun olduğuna karar verdi. Ancak Komite, aşının 65 yaş üzerinde etkili olduğuna dair "yetersiz veri" olduğunu söyledi.
The Independent'ta yer alan habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı danışma komitesinin taslak metninin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Spahn, "Komitenin tespiti 'kötü sonuçlar' üzerine değil, aşının yaşlılar üzerinde etkili olup olmadığına dair yetersiz veri üzerine" dedi.
Avrupa İlaç Kurumu, Britanya'da onay verilen AstraZeneca aşısının AB ülkelerinde kullanım uygunluğuna bugün karar verecek.
Britanya Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, AstraZeneca aşısının uygunluğuna dair Britanya'da verilen kararı savundu. Başbakan Johnson "Buradaki yetkililer Oxford/AstraZeneca aşısının oldukça iyi ve etkili olduğunu, bir dozdan sonra bile yüksek oranda koruma sağladığını açıkça belirtti. Sundukları kanıtlar, aşının her yaş grubunda etkili olduğunu ve tüm gruplarda bağışıklık oluşturduğunu gösteriyor " dedi.