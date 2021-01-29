Almanya, AstraZeneca Koronavirüs aşısının 65 yaş üstüne uygulanmasına dair soru işaretleri doğurdu: "Etkili olduğunu gösteren veriler yetersiz"

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, AstraZeneca aşısının uygunluğuna dair Britanya'da verilen kararı savundu. Başbakan Johnson "Buradaki yetkililer Oxford/AstraZeneca aşısının oldukça iyi ve etkili olduğunu, bir dozdan sonra bile yüksek oranda koruma sağladığını açıkça belirtti. Sundukları kanıtlar, aşının her yaş grubunda etkili olduğunu ve tüm gruplarda bağışıklık oluşturduğunu gösteriyor " dedi.