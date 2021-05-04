Almanya aşı olanlara haklarını iade etmeye hazırlanıyor

Almanya’da hükümet, koronavirüs aşısı olanlarla, hastalığı atlatıp iyileşenlere temel haklarını iade etmeye hazırlanıyor. Bunun için hazırlanan tasarının haftasonuna dek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya'da koronavirüse karşı aşı yaptıranlara tanınacak haklarla ilgili kararnamenin bu hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Reuters haber ajansının federal parlamento ve eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin (Bundesrat) ilgili tasarıyı cuma günü onaylayabileceği belirtiliyor.

Bunun öncesinde, federal hükümet tarafından hazırlanan söz konusu tasarının bakanlar kurulunca kabul edileceği öngörülüyor. Koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerden tasarı ile ilgili yapıcı mesajlar gelirken, muhalefetteki Yeşiller'in eş başkanı Robert Habeck de, ZDF televizyonuna verdiği röportajda konuya temelde olumlu baktıklarını ifade etti.

Aşı olanlara tanınanacak haklar

İlgili kararnamenin özünü, aşı olan ya da hastalığı atlatıp iyileşen kişilerin gelecekte temas, sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf olması oluşturuyor. Federal hükümet bu yöndeki kararını, Robert Koch Enstitüsü'nün, aşılanan ya da hastalığı atlatan kişilerin, salgının yayılması konusunda çok düşük bir risk taşıdığı yönündeki değerlendirmesine dayandırıyor.

Hükümet, risk seviyesi bu denli düşük iken, temel insan haklarının askıya alınamayacağı görüşünü savunuyor.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da, "temel hakların iadesi" olarak değerlendirdiği ilgili tasarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Diğer yandan otel, restoran ve benzeri işletmelerin yeniden açılması konusunda acele edilmemesi gerektiğini dile getiren Lauterbach, "Temel hakların iadesinin alternatifi yoktur ve doğrudur ancak mağazalar ve restoranlar sadece aşılananlar için açılamaz" görüşünü savundu.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de, RTL/ntv televizyon grubuna yaptığı açıklamalarda benzer görüşleri paylaştı.

Doktorlar tasarıya karşı çıkıyor

Hekimlik meslek örgütleri ise, aşılananlara haklar tanıyan kararname tasarısına karşı çıkıyor.

Federal Kamusal Sağlık Hizmeti Hekimleri Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada, "aşılananların ve iyileşenlerin, örneğin ülkeye giriş yaparken test zorunluluğundan muaf olmaları çok kötü sonuçlar doğurur" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, iki dozu olarak aşılarını tamamlayan kişilerin koronavirüs negatif olduklarına dair bir belge taşımak zorunda olmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu benzer bir uygulamayı AB çapında da yürürlüğe sokmak istiyor.

Buna karşı çıkan Teichert "Kapsamlı testler olmadan, özellikle de virüsün varyantları dikkate alındığında, enfeksiyonun gidişatını takip edemeyiz" görüşünü savundu.

Reuters / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe