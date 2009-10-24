Almanya 'Ankara ile ucu açık müzakere' dedi

Almanya'da 27 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hıristiyan Sosyal birlik Partisi (CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında üç haftadır süren görüşmeler sonunda üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü bugün basına açıklandı. Protokolde, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin "ucu açık" olarak sürdürülmesi öngörülüyor.



CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer ve Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Guido Westerwelle'nin bugün birlikte açıkladığı, "Kalkınma, Eğitim ve Birlikteliği Korumak" başlıklı protokolde, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin "ucu açık" olarak sürdürülmesi öngörülüyor.



Protokolün "Genişleme ve Komşuluk Politikası" bölümünde, Almanya'nın, Türkiye ile ilişkilerini karşılıklı olarak derinleştirilmesine ve Türkiye'nin AB'ye yakınlaştırılmasına özel bir ilgi gösterdiği belirtilerek şöyle deniliyor.



"3 Ekim 2005 tarihinde üyelik hedefiyle başlayan müzakereler ucu açık bir süreçtir ve otomatikman tam üyeliğe götürme anlamına gelmediği gibi, sonucun ne olacağını şimdiden garanti etmek mümkün değildir. AB'nin hazım gücüne sahip olmaması veya Türkiye'nin tüm üye ülkeler için geçerli olan koşulları tam olarak yerine getirememesi durumunda, Türkiye'nin AB ile olan imtiyazlı ilişkisi Avrupa'nın yapısına mümkün mertebe sıkı bir şekilde bağlı olarak geliştirilmelidir."



Koalisyon protokolünde, "opsiyon modeli"ne de (Almanya'da doğan yabancı çocukların 18-23 yaşları arasında tek vatandaşlık konusunda karar vermesi) yer veriliyor. Almanya'da 1999 yılından bu yana doğan göçmen kökenli çocukların doğuştan Alman vatandaşlığı kazandığı ve 1990-2000 yılları arasında Almanya'da doğan yaklaşık 50 bin çocuğun başvuruyla Alman vatandaşlığına geçtiği belirtilen protokolde, bunlardan 3 bin 300'ünün 2008 yılında 18 yaşına bastığına ve "opsiyon modeli" kapsamına girdiğine dikkat çekilerek, "Bu alanda edinilecek tecrübeler ışığında durum gözden geçirilmeli ve gerekirse değişiklik önerileriyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır" deniliyor.



Koalisyon protokolünün "Uyum ve Göç" bölümünde ise göçmen kökenli gençlerin eğitimine ve meslek eğitimine özen göstertileceği belirtilerek, yabancı diplomaların tanınması için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydediliyor. Aile birleşimi çerçevesinde Almanya'ya gelecek olanların kendi ülkelerinde önceden Almanca öğrenmeleri durumunda, kendilerine bazı imkanların sağlanmasının planlandığı da belirtiliyor.



Koalisyon protokolü, CDU-CSU ve FDP'nin yarın ve pazartesi günü yapacakları olağanüstü parti kurultayında delegelerinin onayına sunulduktan sonra, pazartesi akşamı parti genel başkanları tarafından imzalanacak.



Federal meclis, gelecek hafta salı günü ilk oturumunu yapacak, çarşamba günü Angela Merkel yeniden başbakan seçilecek, bakanlar kurulu açıklanacak ve aynı gün Merkel yeni bakanlarla birlikte Cumhurbaşkanı Horst Köhler'e çıktıktan sonra, yeni kabine üyeleri mecliste yemin edecek.



Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki kabinede 7 CDU'lu, 5 FDP'li ve 3 CSU'lu bakan görev alacak.



Bakanlar kurulu, Fedaral Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble (CDU), Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU), Federal Aile, yaşlılar, kadınlar ve Gençlik Bakanı Ursula von der Leyen, Federal Çalışma Bakanı Franz-Josef Jung (CDU), Federal Çevre Bakanı Norbert Röttgen, Federal Bilim ve Araştırma Bakanı Anette Schavan (CDU), Başbakanlık Dairesi Başkanı Ronald Pofalla(CDU), Federal Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Federal Tarım ve Tüketicileri Koruma Bakanı Ilse Aigner (CSU), Federal Ulaştırma Bakanı Peter Ramsauer (CSU), Federal Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle (FDP), Federal Sağlık Bakanı Philipp Rösler(FDP), Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(FDP), Federal Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle (FDP), Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Dirk Niebel'den (FDP) oluşuyor.