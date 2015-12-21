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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya altınlarını ülkeye getiriyor

Almanya'da Soğuk Savaş döneminden kalma bir alışkanlık daha tarihe karışıyor. Merkez Bankası (Bundesbank), yurtdışında sakladığı tonlarca altını ülkeye getiriyor.

21 Aralık 2015 18:52


Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Carl-Ludwig Thiele, altın operasyonu hakkında bilgi verdi. Thiele, 2020 yılına kadar Almanya'nın altın rezervinin yarısının ülkeye getirileceğini söyledi. 2012 yılında bu oran yüzde 31'di. Bu, bin 36 tona karşılık geliyordu.

"Aslında altını geri getirmiyoruz. Altın zaten hiç buradaki depolarda tutulmadı" diyen Thiele, iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılına kadar Merkez Bankası'nın Almanya'daki kasalarında tutulan altın rezervinin yalnızca 77 ton olduğunu hatırlattı. Bu miktar, Almanya'nın toplam altın rezervinin yalnızca yüzde ikilik kısmını oluşturuyordu.

Almanya altında ikinci sırada

Toplam 270 bin külçe altınla ABD'nin ardından dünyada en fazla altın rezervine sahip ülkesi olan Almanya, Soğuk Savaş yıllarında Sovyet tehdidi nedeniyle altın rezervlerinin neredeyse tamamını ülke dışına çıkarmıştı. Almanya'nın 3 bin 384 tonu bulan altın rezervinin büyük kısmı halen yurtdışında bulunuyor.

Alman Merkez Bankası altını ülkeye getirme operasyonunu 2013'te başlattı. 2020 yılına kadar Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Fransız Merkez Bankası (Banque de France) kasalarında tutulan 674 ton altının aşama aşama Almanya'da yerleri gizli tutulan kasalara aktarılması öngörülüyor. Almanya Merkez Bankası yetkilileri, altının nakil yolları, adres ve sevkiyat tarihlerini de gizli tutuyor.

Alman kamuoyunun talebi

Almanya'nın yurtdışında tuttuğu altın rezervi kamuoyunda tartışma yaratmış, bunların güvenliği ve altınların yerinde olup olmadığı tartışılmıştı. Almanya'da kamu kurumlarının harcamalarının denetiminden sorumlu kurum olan Federal Sayıştay da yurtdışındaki altın rezervlerinin kapsamlı bir şekilde denetlenmediği eleştirileri üzerine harekete geçmiş ve düzenli kontrollerin yapılmasını talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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