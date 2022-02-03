Almanya, Almanca yayın yapan Rus devlet kanalını yasakladı

T24 Dış Haberler

Almanya medya denetleme kurumu, Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı 'RT DE'nin ülkede yayın yapmasını yasakladı.

Yapılan açıklamada RT DE'nin "gerekli yayın lisansı olmadığı için" yasaklandığı ifade edildi.

Kanal, 22 Aralık'ta Alman yetkililerin talebiyle Avrupa uydu ağında bloke edilmişti, ancak internet ve mobil aplikasyon ile ulaşılabiliyordu.

RT DE, kararın 'yasa dışı' olduğunu ve Berlin'in siyasi baskısı nedeniyle alındığını iddia etti.

Kanal, merkezlerinin Moskova'da olduğunu ve Sırbistan'dan aldıkları lisansın Almanya'da da yayın yapmak için geçerli olduğunu belirtti.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın kanalın yayın yapmasını yasaklaması kararına karşılık vereceklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu adım, bize Rusya'da akredite olan Alman medyasına yönelik karşı önlemler almaktan başka seçenek bırakmıyor" denildi.