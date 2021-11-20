Almanya alarm veriyor: Bavyera, ünlü Noel pazarlarını iptal etti

T24 Dış Haberler

Almanya'da Koronavirüs vakaları son birkaç gündür 50 binin üzerinde seyrederken Bavyera hükümeti, ünlü Noel pazarlarını iptal etme kararı aldı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, evlerde yapılan toplanmalara da sınırlama getirildiğini ifade etti.

13 milyon nüfuslu Bavyera, Almanya'nın en düşük aşılanma ve en yüksek hastaneye kaldırılan Covid'li hasta oranlarından bazılarına sahip. Normal şartlarda önümüzdeki hafta açılması planlanan Noel pazarlarının ikinci sene üst üste iptal edilmesi, hem halkı hem de tezgah açanları etkileyecek. Pazarlar hem Almanya içinden hem de başka ülkelerden çokça turist çekiyordu.

Alınan kararlar doğrultusunda özel mülklerde de en fazla iki farklı haneden 5 kişi toplanabilecek ve gece hayatı mekanları kapatılacak.

Açıklamalarda mağazalara alınacak kişi sayısının 10 metre kareye bir kişi düşecek şekilde ayarlanması gerektiği belirtilirken; berberler, ehliyet okulları, müzik okulları, spor ve kültür etkinliklerine sadece aşı olanların alınacağı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dün ülkedeki Koronavirüs salgını durumunun çok kötü olduğunu ve bu sebeple aşılıların da etkileneceği bir tam kapanma kararı alınabileceğini belirtti.