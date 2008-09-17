Almanya Akman'ın peşinde

Frankfurt Main Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında soruşturma başlattı. Spiegel Online'da yer alan habere göre, Akman'a dolandırıcılık ve iflasdan para kaçırma suçlarından soruşturma açıldığı açıklandı.



Habere göre, Akman, Offenbach ve Frankfurt Yapı Kooperatifi'nde (OFWG) yöneticilik yaptı. O dönem, Euro 7 Kanalı'nda devamlı dönen reklam filmi 'Offenbach ve Frankfurt Yapı Kooperatifi'ne para yatırın, 2 yıl içinde paranızı ikiye katlayın' diyerek kolay kazanç vaat ediyordu. Binden fazla Türk asıllı yatırımcı bu vaade kanarak kooperatife para yatırdı. Ekim 2007'de şirket iflas edince, Frankfurt Başsavcılığı OFWG ye yakın 18 kişi hakkında soruşturma başlattı. Vergi dairesinin belgelerine göre toplanan paralar bina yapımı yerine başka yerle aktarılmış.



Başsavcılık Sözcüsü Doris Müller-Scheu'ye göre, RTÜK Başkanı Akman soruşturmada ana suçlu olarak gösteriliyor.



Tüm iddiaları reddeden Akman, sadece 2004'e kadar OFWG'de bulunduğunu, bunun da gönüllü destekçilikten ileri gitmediğini ileri sürüyor. Ancak kayıtlara göre, Akman Ağustos 2003, Temmuz 2006 arasında kooperatifin yönetim kurulunda yer almış. Ayrıca resmi görevi bırakmasından bir yıl önce RTÜK Başkanlığı'na getirilmiş.



Zahid Akman, Deniz Feneri davasında da kuryelik yapmakla suçlanmış, 639 bin euro aldığı kanıtlanmıştı.



