Almanya: Akhanlı'nın Türkiye'ye iadesi ihtimal dışı

Federal hükümetin, İspanya’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın mevcut şartlar altında Türkiye'ye iadesini ihtimal dışı gördüğü açıklandı.

Pazartesi günü konuya dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, "Mevcut koşullar altında bir Alman vatandaşının Türkiye'ye iadesinin gündeme gelmesini tahayyül edemiyoruz" dedi. Türkiye'de hukuk devletinin mevcut durumuna dikkat çeken Schäfer, "aynı zamanda Akhanlı vakasının siyasi takibat olduğu" suçlamalarına işaret etti.

Schäfer, bu durumun Akhanlı'nın cumartesi günü gözaltına alınmasından hemen sonra Almanya'nın Madrid Büyükelçiliği aracılığıyla İspanya hükümetine iletildiğini ve konsolosluk hizmetleri için başvurulduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Türkiye'nin resmi iade talebini gerekçelendirmek için 40 gün süresi bulunduğunu, ardından kararı İspanyol yargısının vereceğini hatırlatarak, "Alman hükümetinin İspanyol yargısına güveni tamdır ve iadeye karşı argümanlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Akhanlı, Türkiye tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu. Schäfer, kırmızı bültenin 2013 tarihli olduğunu ve o dönem Alman hükümetinin iadeye karşı karar aldığını belirtti. Alman Adalet Bakanlığı ise 2013 yılından sonra Akhanlı ile ilgili olarak yeni bir kırmızı bülten çıkarılmadığını bildirdi.

"Türkiye Interpol'ün uluslararası bülten sürecinden çıkarılmalı”

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise Akhanlı olayının ardından Türkiye'nin Interpol ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Birlik partileri Meclis Grup Başkanvekili Stephan Harbarth Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akhanlı'ya yönelik suçlamalarının siyasi karakterde olduğu izlenimi bulunduğunu belirterek, bu izlenimin doğruluğunun ortaya çıkması durumunda, "Türkiye'nin Interpol'ün uluslararası bülten sürecinden çıkarılmasını konuşmak zorundayız" dedi.

Stephan Harbarth ayrıca "Türkiye'de giderek siyasileşen yargının kolunun uluslararası kurumları kullanarak Avrupa'ya kadar uzanması ve suçsuz Avrupalıları yakalaması hiçbir şekilde kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Laschet: Bu, tamamen siyasi bir eylemdir

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin CDU'lu Başbakanı Armin Laschet de Türkiye'nin yazar Akhanlı'yı Interpol üzerinden gözaltına aldırmasına federal hükümetin kararlı bir tepki göstermesini talep etti.

"Her yeni provokasyonun Alman-Türk ilişkilerine kalıcı zarar vereceğinin Türk hükümetine net şekilde anlatılması gerektiğini” kaydeden Laschet, "Alman vatandaşları, artık Türk yargısının elindeki tüm araçlarla haklarını kısıtlamaya çalışması nedeniyle Avrupa Birliği içinde hareket edemeyecekse, bu durumun daha da kötüleşmesi anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenin Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün kötüye kullanılması anlamına geldiğini belirten Laschet, "Bu benim açımdan Türk yargısının tamamen siyasi bir eylemidir” dedi.

CDU'lu eyalet başbakanı bu nedenle de Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Akhanlı'nın gözaltına alınmasının hemen ardından İspanya hükümetine durumu aktarmasını doğru bulduğuna dikkat çekti. Gabriel cumartesi günü İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'i bizzat arayarak, Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın iade sürecine dahil edilmesini talep etmişti.

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı cumartesi günü tatil için gittiği İspanya'da gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akhanlı, hakkında karar verilene kadar İspanya dışına çıkamıyor. Türk hükümetinin 40 gün içinde Akhanlı için İspanya'ya resmi bir iade başvurusu yapması gerekiyor.

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DW/dpa/Reuters/epd/GA/BK